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الخارجية الايرانية تندد بشدة استهداف الطبيب الايراني علي حيدري بغارة للاحتلال على بيروت

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

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