الغرب بصدد تقليل أهمية 'بريكس' بسبب مواقفها ضد 'اسرائيل'

العالم _ خاص بالعالم

الرئيس الإيراني 'مسعود بزشكيان' اجتمع على هامش القمة مع لقائه رئيس الوزراء الهندي 'ناريندرا مودي'، وقال ان ايران تسعى بكل حزم لمنع انتشار التوتر والصراع في المنطقة، لكن الكيان الاسرائيلي أظهر أنه لا يبحث إلا عن الحرب والصراع، مشددا على ان رسالة الجمهورية الإسلامية هي نشر السلام والصداقة، بينما رسالة الكيان الاسرائيلي هي الاجرام والمجازر واشعال الحروب.

من جهته أكد 'مودي' أن قتل الأبرياء في غزة ولبنان أمر غير مقبول وأن بلاده تسعى لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي اطار المحاولات الغربية للتقليل من اهمية الاجتماع الذي يتسم بالمواقف غير الداعمة لكيان الاحتلال والسياسات الغربية المتواطئة معه والمستترة على جرائمة، اتهمت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة وضع مجموعة بريكس كتحالف مناهض للغرب، معتبرة أن بوتين يسعى إلى تقديم نفسه كزعيم لمجموعة مناهضة للغرب في قازان.

يذكر ان روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا هي الدول الأعضاء المؤسسة لمجموعة بريكس التي تم إنشاؤها كقوة موازنة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان.

وتسعى الحكومة الألمانية منذ فترة طويلة لتعزيز علاقاتها مع دول مثل الهند والبرازيل خوفا من استمالتهما من جانب روسيا والصين، ويعد هذا أحد الأسباب التي سيسافر من أجلها المستشار الألماني شولتس برفقة العديد من وزراء الحكومة الألمانية إلى نيودلهي الخميس للمشاركة في النسخة السابعة من المشاورات الحكومية الألمانية الهندية والتي تنعقد الجمعة أي بعد يوم واحد من انتهاء قمة بريكس.