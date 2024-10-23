وزارة الصحة بغزة.. مستشفيات شمال القطاع بلا دواء و ماء و غذاء

العالم _ فلسطين

وأعلن مدير عام وزارة الصحة في غزة د. منير البرش اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، عن استشهاد طبيب وممرض جراء استهدافهما بطائرة مسيرة إسرائيلية قرب مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وشدد البرش في تصريح صحفي، على أن جيش الاحتلال يواصل حصار المشافي شمال القطاع ويقتل المواطنين ويشردهم ويخرجهم قسراً من مراكز الإيواء.

وأشار إلى أن مستشفيات شمال قطاع غزة بلا دواء أو ماء أو غذاء، مضيفاً: "جيش الاحتلال يمنع دخول المنظمات الدولية لإغاثتها".

وأكّد مدير عام وزارة الصحة، أن الواقع في شمال القطاع مرير، وجيش الاحتلال يرتكب جرائم حرب على مرأى ومسمع العالم.

واليوم، ناشدت وزارة الصحة، العالم توفير أكفان لتكفين جثامين الشهداء الذين يرتقون من جراء المجازر المروعة التي يرتكبها جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حصار جباليا وشمال غزة لليوم الـ19 على التوالي، مع قصف مدفعي متواصل، ومئات المناشدات من عائلات محاصرة في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا لإنقاذهم وإخراجهم من منازلهم.