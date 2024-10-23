الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

كلمة الرئيس الصيني شي بينغ في القمة السادسة عشرة لبريكس

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :