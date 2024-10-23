وقفة احتجاجية في بيروت ضد اعتداءات 'اسرائيل'علی البلديات

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في بيروت ان الوقفة الاحتجاجية جاءت في ظل ما يتعرض له العاملون في البلديات من مخاطر نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي ادى الى استشهاد رئيس بلدية حناويه علي تاج الدين ورئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل واعضاء من المجلس البلدي وموظفين، واستشهاد رئيس بلدية سحمر حيدر شهلا، واستهداف المراكز البلدية والمراكز المدنية.

وفي تصريح لقناة العالم، قال رئيس اتحاد بلديات جبل عامل، علي طاهر ياسين: اردنا ايصال 3 رسائل من خلال هذه الوقفة، الاولی الی ما تسمی المنظمات الدولية والامم المتحدة التي لاتؤدي واجباتها، والرسالة الثانية لنفس المنظمات وتذکيرهم بأن کيان الاحتلال لايحترم أي مواثيق أو أي قرارات أو أي اتفاقيات دولية وهو يتخطی کل ما تسمی المعايير الانسانية في موضوع الحروب. الرسالة الثالثة هي توجيه شکر لکل البلديات التي تستضيف النازحين قسراً من بيوتهم في لبنان.

وتخلل الوقفة الاحتجاجية دقيقة صمت وصلاة لأرواح الشهداء، استنكارا لما جرى من اعتداءات على البلديات، وتضامنا مع الشهداء وكل العاملين في قطاع البلديات، الذين يقدمون المساعدات الإنسانية ويعملون على إغاثة النازحين.