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كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة السادسة عشرة لبريكس

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

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