الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
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وقائع القمة السادسة عشرة لبريكس

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

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