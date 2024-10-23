الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

كلمة رئيس وزراء الهند ناريندا مودي في القمة السادسة عشرة لبريكس

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :