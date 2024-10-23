الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

كلمة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في القمة السادسة عشرة لبريكس

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :