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غارات لطيران الاحتلال على بلدتي جبشيت وياطر في جنوب لبنان

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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