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الرئيس الايراني يلتقي نظيره المصري على هامش قمة بريكس في روسيا

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

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