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مصادر لبنانية:اصابتان بغارة استهدفت دراجة نارية في صربين جنوب لبنان

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

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