كاميرا العالم توثق مجازر الاحتلال في مخيم جباليا

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل استهدافه للمستشفيات في شمال القطاع، مما أدى إلى خروجها بالكامل عن الخدمة، لافتا إلى أن ذلك يشكل تهديدًا كبيرًا لحياة المدنيين وللمنظومة الصحية في المنطقة.

وفي تصريح لقناة العالم، قال ضابط الإسعاف أحمد أبو الهول، الذي كان ينقل جثامين الشهداء والمصابين من شمال القطاع إلى مستشفى المعمداني: "منذ صباح اليوم نقلنا حوالي 4 إلى 5 نقلات ما بين شهداء ومصابين. البيوت الآمنة تم استهدافها مباشرة، والجثامين التي رأيتموها كانت كلها لأطفال ونساء. الاحتلال يقصف البيوت على سكانها في جباليا البلد ومنطقة النزلة. أما في معسكر جباليا، فقد توقفت خدمات المستشفيات بالكامل ولا نعلم ما يحدث هناك مع طواقم الإسعاف والدفاع المدني. علمهم عند رب العباد."

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وشن غاراته الجوية والمدفعية ونسف المنازل، وذلك في اليوم الـ19 من عمليته العسكرية المتواصلة شمال قطاع غزة وسط حصار مشدد يمنع خلاله إدخال الغذاء والمياه والوقود والدواء.