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بيان قمة "بريكس" الـ 16 بشان الوضع بالشرق الاوسط:دول بريكس تدين الهجمات الاسرائيلية على المواقع المدنية والبنية التحتية في فلسطين

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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