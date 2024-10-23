الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: الاحتلال يختطف 4 جرحى من المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :