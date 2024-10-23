مراسلة BBC تكشف الكذب الاسرائيلي من قلب مشفى الساحل ببيروت

وقالت المراسلة أنها تجولت في جميع أنحاء هذا المبنى دون عائق وبكل حرية.

والاثنين الماضي طالبت وزارة الصحة اللبنانية، بـ"موقف إنساني دولي يضع حدا للاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الصحي والإسعافي والمنشآت الطبية" في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "إسرائيل عمدت إلى تهديد مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت والذي كان لا يزال يعمل جزئيًا رغم الظروف الأمنية البالغة الصعوبة".

وكان متحدث جيش الاحتلال دانيال هاغاري قد زعم أن حزب الله "يحتفظ بملايين الدولارات تحت مستشفى في الضاحية لاستخدامها لتمويل أنشطته"، وهو ما ظهر زيفه تماما من خلال كاميرات وسائل الاعلام التي زارت المشفى وتجولت في جميع أقسامه.