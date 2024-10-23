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مراسلة BBC تكشف الكذب الاسرائيلي من قلب مشفى الساحل ببيروت

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

ظهرت مراسلة قناة "بي بي سي" البريطانية من قلب مشفى الساحل الواقع في حارة حريك بقلب الضاحية الجنوبية لبيروت وهي تتجول في طبقاته الدنيا بحرية كاملة كاشفة زيف الإداعاءات الإسرائيلية حول وجود مخبأ لحزب الله تحت المشفى.

وقالت المراسلة أنها تجولت في جميع أنحاء هذا المبنى دون عائق وبكل حرية.

والاثنين الماضي طالبت وزارة الصحة اللبنانية، بـ"موقف إنساني دولي يضع حدا للاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الصحي والإسعافي والمنشآت الطبية" في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "إسرائيل عمدت إلى تهديد مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت والذي كان لا يزال يعمل جزئيًا رغم الظروف الأمنية البالغة الصعوبة".

وكان متحدث جيش الاحتلال دانيال هاغاري قد زعم أن حزب الله "يحتفظ بملايين الدولارات تحت مستشفى في الضاحية لاستخدامها لتمويل أنشطته"، وهو ما ظهر زيفه تماما من خلال كاميرات وسائل الاعلام التي زارت المشفى وتجولت في جميع أقسامه.

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