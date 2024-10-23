الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: قصفنا قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال حيفا بالصواريخ

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :