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اعلام الاحتلال: 5 صواريخ من الصلية الاخيرة سقطت وسط "كريات شمونة" وتسببت باضرار في الممتلكات

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

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