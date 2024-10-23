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اعلام الاحتلال: دوي صفارات الانذار شرقي الخضيرة ومحيط بحيرة طبريا وجنوبي الجولان والجليل الاسفل ومنطقة هعمكيم والعفولة ومحيطها
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حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال في مسكافعام بصلية صاروخية
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كتائب القسام: استهدفنا موقع قيادة وسيطرة العدو في محور "نتساريم" بالصواريخ
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صفارات الانذار تدوي في عدد كبير من المستوطنات والمناطق بمحيط بحيرة طبريا وشمال تل ابيب
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الاعلام العبري: اصابة مستوطن بجروح خطيرة في نهاريا وهو في حالة ميؤوس منها
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صفارات الانذار تدوي في بيسان وغور الاردن وجنوب الجولان وفي مرج ابن عامر
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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في "بيت شان" و"العفولة" ومحيطهما
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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في المناطق الواقعة بمحيط بحيرة طبريا
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الداخلية التركية: قتيل وجرحى في هجوم ارهابي على مركز شركة "توساش" للصناعات الجوية والفضائية في انقرة
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اعلام الاحتلال: اطلاق 80 صاروخا من لبنان منذ الصباح والجزء الاكبر استهدف صفد وكريات شمونة وحيفا
الداخلية التركية: قتيل وجرحى في هجوم ارهابي على مركز شركة "توساش" للصناعات الجوية والفضائية في انقرة
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.