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الداخلية التركية: قتيل وجرحى في هجوم ارهابي على مركز شركة "توساش" للصناعات الجوية والفضائية في انقرة

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

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