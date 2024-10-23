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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في "بيت شان" و"العفولة" ومحيطهما

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

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