وقال الوزير التركي إن عدد الضحايا ارتفع إلى 4 حتى الآن بالإضافة إلى 14 مصابا 3 منهم بحالة الخطر الشديد.

وأكد علي يرلي كايا أن "السلطات تواصل التحقيقات لمعرفة هويات المنفذين ومعرفة الجهات التي ينتمون إليها وعندها سنعلن الجهة التي تقف خلف الهجوم".

وأدان يرلي قايا الهجوم الشنيع، مؤكدا أن بلاده ستواصل كفاحها بكل حزم وتصميم حتى تحييد آخر إرهابي.

وطلب من المواطنين أن يأخذوا بعين الاعتبار تصريحات المصادر الرسمية فقط.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية أن انفجارا قويا وقع في مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة وأعقبه إطلاق نار في المنطقة.

وقالت تقارير إعلامية إن الهجوم "انتحاري" وأن مجموعة مسلحة من 3 أشخاص جاءوا بسيارة تاكسي وقاموا بتفجير سيارة أولا ثم بدأوا بإطلاق النار على قوات الأمن التي كانت متواجدة في الموقع.

وأعلن مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيق في الهجوم الذي استهدف الشركة بمنطقة كهرمان كازان في العاصمة التركية أنقرة.

وبحسب مراسلنا فقد سمع دوي 3 انفجارات كبيرة في المكان منذ بدء الهجوم، مؤكدا أن الاشتباكات المسلحة متواصلة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بوابة متضررة واشتباكا قريبا في موقف للسيارات.

لحظة نزول منفذي الهجوم من أمام مقر الشركة التركية لصناعة الفضاء في أنقرة

وتداولت وسائل إعلام تركية فيديو يوثق لحظة نزول منفذي الهجوم من سيارة "تاكسي" أمام مقر الشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية في أنقرة.

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ويظهر الفيديو الهجوم المباشر للأشخاص المشتبه بهم لحظة النزول من السيارة، حيث قاموا باستهداف المارة أمام المنشأة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن من بين المهاجمين امرأة، حيث يواصل الأمن التركي تحقيقاته المكثفة في محاولة لتحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم.

الهجوم الذي وقع في منطقة كهرمان كازان بأنقرة أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وما زالت التحقيقات مستمرة حول تفاصيل العملية.