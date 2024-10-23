زاخاروفا: الخارجية الروسية تعرضت لهجوم إلكتروني 'غير مسبوق'

العالم - اوروبا

وأضافت أنه يُحتمل أنه تم الترتيب للهجوم ليحدث بالتزامن مع قمة مجموعة "بريكس" المنعقدة في روسيا.

وفي وقت سابق اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاء بورصة مخصصة لتداول الحبوب بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس مع إمكانية توسيعها لاحقا لتشمل سلعا أخرى.

وقال لزعماء مجموعة بريكس في قمة تستضيفها روسيا إن مثل هذه البورصة ستساعد في حماية التجارة بين دول المجموعة والدول الأخرى في الجنوب العالمي من التقلبات المفرطة في الأسعار.

وبدأت أمس الثلاثاء فعاليات القمة السنوية لمجموعة بريكس بمدينة قازان عاصمة جمهورية تترستان في روسيا وسط تطلعات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة بما يحميها من التحديات التي تواجهها وسط انفتاح على زيادة عدد دول التكتل الذي أصبح 10 خلال العام الجاري، بعد انضمام 5 دول هي السعودية ومصر والإمارات وإيران وإثيوبيا.

وتركز القمة على قضايا الأمن الغذائي والطاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للشرق الأوسط، وتنعقد هذا العام تحت عنوان رئيسي هو "بريكس والجنوب العالمي لبناء عالم أفضل بشكل مشترك".

وتشارك في الاجتماعات 36 دولة، بينها 22 على أعلى مستوى وقيادات 6 منظمات دولية، يناقشون قضايا التفاعل بين دول الأغلبية العالمية، في حل الأزمات الملحة، بما في ذلك تحسين بنية العلاقات الدولية، وضمان التنمية المستدامة للأمن الغذائي والطاقة، بالإضافة إلى الوضع المتفاقم في الشرق الأوسط.

والقمة -التي انطلقت أمس وتستمر 3 أيام- تُعد أكبر تجمع لزعماء العالم في روسيا منذ عقود، وتعقد في وقت تخوض فيه موسكو حربا مع أوكرانيا المدعومة من الغرب.