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الاحتلال يعلن نقل جنود مصابين الى مستشفى سوروكا بجنوب فلسطين المحتلة بعد اصابتهم في قطاع غزة

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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