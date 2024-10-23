"إعلان قازان" يدين الاستهداف الاسرائيلي للعمليات الإنسانية في غزة

العالم-روسيا

وأدانت دول المجموعة بشدة استهداف الكيان الإسرائيلي العمليات الإنسانية ومراكز توزيع المساعدات في غزة.

ودعت دول "بريكس" إلى الإسراع في تطوير واعتماد اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب الدولي في إطار الأمم المتحدة.

ودعم الإعلان منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

ودعا الإعلان، إلى "تعزيز نظام عدم الانتشار ومنطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وندعو إلى الإسراع في تطوير واعتماد اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب الدولي في إطار الأمم المتحدة".

وأضاف "نشعر بقلق عميق إزاء التأثير السلبي للعقوبات أحادية الجانب على الاقتصاد العالمي والمجالات الأخرى، ونرحب بمقترحات المساعي الحميدة بشأن التسوية الأوكرانية".

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع موسع لقمة دول "بريكس"، إن المشاركين في القمة تبنوا إعلانا نهائيا.

وقال الرئيس الروسي في اجتماع لقمة مجموعة "بريكس" بصيغة موسعة: "تم تبني إعلان نهائي يتضمن تقييمات عامة للوضع في العالم، ويلخص نتائج الرئاسة الروسية لمجموعة "بريكس"، كما يحدد أيضا المبادئ التوجيهية للتعاون على المدى الطويل".

وأوضح أنه من المقرر نشر الإعلان النهائي وتوزيعه في الأمم المتحدة كوثيقة مشتركة قائلا: "تم تبني إعلان نهائي يتضمن تقييمات عامة للوضع في العالم، ويلخص نتائج الرئاسة الروسية لمجموعة "بريكس"، ويحدد المبادئ التوجيهية للتعامل والتعاون على المدى الطويل.. أود أن أشير إلى أننا نخطط لنشره في الأمم المتحدة باعتبارها وثيقتنا المشتركة".

وتوافق زعماء دول قمة "بريكس" في اجتماعهم اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 بمدينة قازان الروسية على "إعلان قازان" الذي يضم الأحكام التالية:

*تدعو دول "بريكس" إلى تعزيز نظام منع الانتشار النووي ومنطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية.

*تشدد الدول على ضرورة تجديد جميع الأطراف للاتفاق النووي الإيراني.

*تدعو الدول إلى إصلاح مؤسسات "برايتون وودز" من خلال زيادة مساهمة البلدان النامية في الاقتصاد العالمي.

*ستعمل المجموعة على دراسة إنشاء منصة نقل موحدة لضمان الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط بين دول الرابطة.

*بمزيد من القلق، تدين دول مجموعة "بريكس" الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية وتفجير أجهزة الاستدعاء "البيجر" في لبنان.

*ترحب الدول بإنشاء منصة استثمارية جديدة تستخدم البنية التحتية لبنك التنمية الجديد.

*تشدد الدول على الاحترام غير المشروط لسيادة سوريا وحماية سلامة أراضيها.

*تدعم الدول المبادرة الروسية لإنشاء بورصة حبوب تغطي قطاعات الزراعة الأخرى في المستقبل.

*تدعم مجموعة دول "بريكس" انضمام دولة فلسطين المستقلة إلى الأمم المتحدة ضمن حدود الرابع من حزيران يونيو 1967.

*اتفقت الدول على تحويل بنك التنمية الجديد إلى بنك تنمية متعدد الأطراف لدول الأسواق الناشئة.