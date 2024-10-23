آخر تفاصيل الهجوم الإرهابي على شركة صناعات الطيران والفضاء في أنقرة

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية في اسطنبول إن السيارة التي كانت تحمل الإرهابيين توقفت أمام الشركة، ونزل منها 3 إرهابيين قاموا بإطلاق النار بكثافة على بوابة الشركة وبعض الأماكن الداخلية.

وأشار إلى أن شركة "توساش" هي شركة للصناعات الخاصة بالطيران في العاصمة أنقرة، لافتا إلى أن كاميرا المراقبة أظهرت قيام الإرهابيين بإطلاق النار بشكل مكثف باتجاه داخل الشركة، مما تسبب في سقوط عدد من الضحايا.

وأضاف مراسل قناة العالم أن "الانفجار كان قويًا للغاية، حيث سُمع دويه في جميع أنحاء أنقرة، ما دفع المواطنين إلى التوجه إلى موقع الحادثة. كما أكدت المعلومات الواردة أن السلطات التركية قامت بتطويق المنطقة بشكل كامل."

ولفت إلى وجود أنباء حول القضاء على الإرهابيين الذين نفذوا هذا الهجوم، إلا أنهم تمكنوا من قتل عدد من أفراد قبل ذلك.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية اليوم الأربعاء أن انفجارا قويا وقع في مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية «توساش» في أنقرة وأعقبه إطلاق نار في المنطقة.

وأعلن وزير الداخلية التركي يرلي كايا عن وقوع هجوم إرهابي على مقر شركة توساش في أنقرة وقال على منصة «إكس»: «وقع هجوم إرهابي استهدف منشآت الشركة التركية لصناعات الفضاء (TUSAS) في أنقرة. للأسف، لدينا شهداء وجرحى في هذا الهجوم».

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