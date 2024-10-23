مأزق عسكري إسرائيلي في مواجهته البرية مع حزب الله

العالم – العين الإسرائيلية

وألقى البرنامج الضوء على المأزق العسكري الذي بدأت قوات الإحتلال تواجهه في مواجهاتها البرية مع حزب الله وذلك على خط الحدود مع جنوب لبنان والصراخ الذي يعلو في الكيان لوقف هذا الهجوم البري وبدء البحث باتفاق سياسي واقعي ينهي هذه الحرب على لبنان.

وفيما يتعلق بالحرب العدوانية على لبنان التي حتى الآن لم تحقق أهدافها، ورغم ذلك بدأ كثيرون يدعون لإنهائها واللجوء إلى الحل السياسي بكافة الأساليب، أكد د. علي شكر الباحث في العلاقات الدولية والأكاديمية أنه يمكن اليوم توصيف هذه المعركة العدوانية الإسرائيلية على لبنان بأنها إنتقلت من ميدان إلى ميدان، بمعنى بدأت بعملية الإغتيالات بمحاولة إستهداف النطاق الداخلي والتركيبة البشرية واللوجستية للمقاومة، ثم انتقلت الى العدوان الجوي، بعد ذلك كان الحديث عن المرحله البرية.

ولفت شكر إلى أنه فيما يتعلق بالمرحلة البرية حتى الآن، فهناك فشل كبير على المستوى الإسرائيلي لم يستطيع أن يتقدم ويحتل أراضي، فقام بالعمل على الارض المحروقه بمعنى تدمير القرى الحدودية بشكل كبير، وايضا خلال هذه الفترة انتقل إلى ميدان آخر هو "الحرب الاعلامية" بمعنى أنه كان يدخل يحاول أن يصوّر بأن هناك إنجازات ويقدمها للرأي العام في داخل الكيان الاسرائيلي، وبعد ذلك انتقل الى مرحلة أخرى هي مسالة الإستهدافات للبنى الإقتصادية من خلال إستهداف "القرض الحسن".

وقال شكر:"هذا يعني بان الأهداف العسكرية التي وضعها الإسرائيلي في البداية تم استنفاذ كل الأهداف التي كانت قد وقعت، وبالتالي لم يعد لديه ما يستهدفه على هذا المستوى، وهنا يمكن فهم عملية إنتقال الاستهدافات الى مناطق لبنانية مختلفة وإلى أحيانا بعض السيارات أو العائلات التي نزحت الى بعض القرى.

كما تطرق البرنامج إلى مسيرة حزب الله التي ضربت منزل نتنياهو في قيساريا قبل أيام والتي لازالت لحد الان تتفاعل داخل الأوساط سياسيا وإعلاميا داخل الكيان، حيث يتم التركيز على أن هذا الإنجاز الخطير الذي حققه حزب الله سبب تداعيات وتهديدات كبيرة في الكيان وقد أعيد التفكير بالمواقف الكثيرة التي صدرت في اعقاب هذا الانجاز لحزب الله.

وناقش البرنامج موضوع الإدعاء الإسرائيلي بوقوف إيران وراء محاولة إغتيال بنيامين نتنياهو بدأت حملة سياسية وإعلاميه مبرمجة في الكيان أساسها إتهام إيران بتجنيد جواسيس إسرائيليين، وهو ما أسهم في ترويجه الإعلام العبري.

وبحث البرنامج فيما يجري بقطاع غزة الذي يشهد مجازر صهيونيه وحشية في شماله وتحديدا في جباليا وبيت لاهيا، حيث تواجه قوات الإحتلال الإسرائيلي بمقاومة شرسة فيما أشار الإعلام العبري الى الدعوات التي بدأت تطلق في كيان للاحتلال والإستيطان في قطاع غزة.

ورصد البرنامج تركيز الإعلام العبري على الإتصالات السياسيه التي قال أنها جارية وذلك من أجل إعاده الزخم للمفاوضات لتبادل الأسرى وذلك في ظل دعوات للإبتعاد عن ما سمتها قصص"ألف ليلة وليلة" التي تنسج في كواليس هذه المفاوضات.

ضيف البرنامج:

- د. علي شكر الباحث في العلاقات الدولية والأكاديمية

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