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كتائب القسام تنعى القائد الجهادي السيد هاشم صفي الدين

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

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