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القيادي بحرس الثورة الاسلامية اللواء جعفري: سنواصل دعم حزب الله في جميع المجالات حتى تحقيق النصر النهائي

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

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