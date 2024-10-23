الرئيس الإيراني: نأمل إجهاض الشمولية الأمريكية بمساعدة موسكو

العالم-إيران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الايراني بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش اجتماع القمة لقادة دول بريكس في مدينة قازان اليوم الأربعاء.

وأشار بزشكيان الى التوافقات التي توصل اليها مع بوتين في قمة عشق اباد، مصرحا انه "بعد العودة الى طهران، فإن معظم تلك الاتفاقيات دخلت حيز المتابعة من جانبنا".

وتابع: لقد تحدثت اليوم ايضا، مع إخواننا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات الخاصة باجتماعنا حتى نتمكن من التوقيع عليها.

وأكد الرئيس الايراني: لقد تابعت المشاكل بنفسي، وحسب اعتقادي تربط بيننا علاقات ستراتيجية لن تنقطع، وهي مفيدة لنا ولروسيا.

كما تطرق رئيس الجمهورية الى القضايا التي طرحت خلال اجتماع قمة بريكس في قازان اليوم، واصفا اياها بناءة للغاية، مردفا: نحن قادرون ايضا على إرساء تعامل بناء في اطار مجموعة الـ بريكس، وسوف نتابع هذا المسار بكل قوة.

وتابع رئيس الجمهورية: نحن نتطلع الى نجاح البلدين (ايران وروسيا) في تطبيق السياسات والافاق بعيدة المدى التي طرحت اليوم، واجهاض الحصار الذي تفرضه امريكا علينا وعليكم وافشال سياساتها الشمولية في العالم.

في المقابل، اعتبر الرئيس الروسي، مواقف موسكو وطهران قبال القضايا الدولية والاقليمية، بانها "مشتركة أو قريبة جدا من بعضها الآخر".

وقال بوتين في لقائه مع بزشكيان اليوم: إننا نريد نظاما عالميا عادلا ومتعدد الاطراف، وحماية الدور المصيري لمنظمة الامم المتحدة.

كما ثمن الرئيس الروسي مواقف قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي البناءة.

وفي إشارة الى قمة عشق اباد الاخيرة، قال الرئيس الروسي لنظيره الايراني : لقد عقدنا لقاء مفيدا وهادفا حول القضايا الثنائية والاقليمية؛ واصفا العلاقات بين البلدين انها بناءة وقائمة على أسس الصداقة.

ومضى بوتين الى القول: ان تطوير البنى التحتية لطريق السكك الحديد بين الشمال والجنوب، وايضا بناء المرحلة الثانية والثالثة من محطة بوشهر (جنوب ايران)، مدرج على جدول اعمالنا وهناك اتفاقيات جديدة في سياق الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي سنوقعها.

وأشار الرئيس الروسي الى توقيع مذكرات تفاهم لتأسيس مراكز ثقافية وإلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة للسياح، معلنا انها دخلت حيز التنفيذ منذ العام الماضي.

يذكر ان الرئيس الايراني عقد قبل هذا اللقاء، مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في قازان.