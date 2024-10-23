الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

لجان المقاومة: شهادة القائد الاسلامي والجهادي الكبير السيد صفي الدين تشكل قمة العطاء ونبراسا للاجيال لمواصلة طريق المقاومة

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :