الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
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لجان المقاومة: كلنا ثقة بأن حزب الله والمقاومة الاسلامية قادرة على مواصلة مسيرة الشهيد صفي الدين المليئة بالعطاء والتضحية على طريق القدس

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

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