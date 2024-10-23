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حزب الله: استهدف مجاهدونا تجمعا لحنود العدو في بلدة راميا بالصواريخ
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مصادر لبنانية:اطلاق رشقة صاروخية تجاه قوات الاحتلال بين بلدة كفركلا ومستوطنة المطلة قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية
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مصادر فلسطينية: مقتل 4 جنود للاحتلال واصابة 15 في معارك جنوب لبنان
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حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال بين مرتفع بلاط وبلدة مروحين بصلية صاروخية
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كتائب القسام تعلن مهاجمة مقر قيادة العملية العسكرية الصهيونية شمال قطاع غزة بقذيفة ( TBG) واوقعوا افرادها بين قتيل وجريح
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حركة النجباء العراقية تعزي باستشهاد القائد الكبير السيد هاشم صفي الدين
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مصادر لبنانية: طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على بلدات في البقاع
المقاومة في لبنان تستهدف تجمعا لجنود الاحتلال اطراف بلدة حولا بصلية صاروخية
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.