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المقاومة في لبنان تستهدف تجمعا لجنود الاحتلال اطراف بلدة حولا بصلية صاروخية

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

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