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مدير المستشفيات الميدانية في غزة: الوضع الان كارثي ومستشفيات شمال قطاع غزة خرجت كلها عن الخدمة

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

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