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كتائب الشهيد ابو علي مصطفى: استهدفنا برشقة صاروخية موقع كيسوفيم العسكري جنوب شرقي دير البلح وسط القطاع

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

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