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مصادر لبنانية: الاحتلال يشن غارات على شعت وبوادي وسهل يونين في بعلبك

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

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