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مصادر لبنانية: طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على بلدات في البقاع

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

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