ممثل أرجنتيني يهودي: غزة لن تهزم أبداً.. أشعر بذلك في دمي

العالم - فلسطين

وتطرق بريسكي، وهو مخرج وكاتب مسرحي بنفس الوقت، وحصل على جائزة في الحفل، إلى ما يحدث في قطاع غزة حيث تتواصل الهجمات والإبادة الإسرائيلية.

وقال بريسكي، وهو من أصل يهودي: "غزة، غزة، غزة، غزة لن تُهزم أبداً، لا يهم إذا صفقت لي أكثر أو أقل، لكنني أشعر بذلك في دمي، أنا أدافع عن شعب غزة الذي يقتل".

وبعد أن لقي كلامه عن غزة تصفيقاً كبيرا، أكد بريسكي على مشاكل السينما الأرجنتينية قائلاً: "انتبهوا لما أقول، لقد تعطرت كثيراً اليوم، هناك أيضاً أشخاص يصمتون الآن إلى جانب الذين يصفقون لنا، نحن لسنا صناع السينما، بل على العكس نحن أبطالها".

وتعتبر ليلة جوائز مارتن فييرو السينمائية من قبل الإذاعة والتلفزيون الأرجنتيني حفل توزيع الجوائز الأكثر شهرة في البلاد.