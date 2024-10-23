لقاء سابق لقناة العالم مع الشهيد القائد السيد صفي الدين

وفي اللقاء الذي سجلته قناة العالم في ديسمبر 2023 مع القائد الكبير السيد هاشم صفي الدين، تحدث صفي الدين عن دور الشهيد قاسم سليماني في استمرار محور المقاومة والدعم الكبير الذي قدمه.

وقال وقتها: نحن دائما نقول ان الحاج قاسم سليماني هو رجل ابداع، وان الابداع هنا يظهر في انه تمكن من نقل التجربة والارضية المساعدة عند شعوب المنطقة سواء في فلسطين او في لبنان او في العراق او في اليمن او في كل المنطقة، فان الابداع بكونه قدم تجربته وقدم امكانات وساعد، ودعم سياسيا ماديا ومعنويا الى ابعد حد، وجعل نفس الشعوب قادرة على إنتاج المقاومة، هذا مقاومتها، هذا هو الابداع.

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