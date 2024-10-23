الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر الاحتلال:مروحية للجيش تنقل جرحى الى مستشفى رمبام بحيفا

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :