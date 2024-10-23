الاحتلال يقر بفشله العسكري: 22 جنديا مصابا خلال 24 ساعة

العالم _ لبنان

فشل مستمرفي التصدي لصواريخ ومسيرات المقاومة التي تطلق من لبنان تحدث عنه مراسلو الاحتلال العسكريون كاشفين عن أن جنود الاحتياط منهكون وأن حزب الله لم يقل الكلمة الأخيرة بعد.

بعشرات الصواريخ وبينها النوعية والبالستية دكت المقاومة الاسلامية في لبنان مواقع ومراكز وقواعد عسكرية للاحتلال في عمق الكيان مستهدفة قاعدة ‏زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا وذلك بعد استهدافها بصلية صاروخية نوعية قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8 آلاف و200 في ‏ضواحي تل أبيب.

وبأكثرمن دفعة وصلية صاروخية قصفت المقاومة تجمعات لقوات الاحتلال في موقع ومستوطنة مسكفعام في إصبع الجليل وتجمعا في محيط موقع المرج. ‏

وباعتراف الاحتلال وإعلامه وإسعافه سجل سقوط إصابات وإصابة مبان واندلاع النيران جراء سقوط صواريخ في حيفا وعكا ونهاريا وكريات شمونة وغيرها من المدن والمستوطنات وانتشرت مشاهد توثق تضرر مصنعين في عكا وحيفا شمال فلسطين المحتلة.

وأعلن الاحتلال عن توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون بتل أبيب في وقت أكد الإسعاف الإسرائيلي وقوع إصابات إثر تدافع مئات آلاف المستوطنين في طريقهم نحو الملاجئ في 'تل أبيب' وذلك اثر إطلاق حزب الله صاروخين تسببا بتفعيل عدد كبير من صفارات الإنذار في تل أبيب وغوش دان ورامات غان ومحيطها.

وإلى الحافة الأمامية عند الحدود الجنوبية مع لبنان واصلت المقاومة ولليوم الـ23 قصف واستهداف تجمعات جنود الاحتلال وقوات النخبة في جيشه على مختلف المحاور موقعة فيهم المزيد من الخسائر في الأرواح والعتاد.

وفيما اعترف جيش الاحتلال بإصابة 22 جنديًا إسرائيليًا فقط في الجبهة الشمالية أقر بتحطم مسيّرة إسرائيلية الثلاثاء في جنوبي لبنان بعد ساعات من إعلان المقاومة استهداف مسيّرة 'هرمز 450' بصاروخ أرض - جو.

وبتدمير المقاومة 6 دبابات ميركافا خلال في اليومين الماضيين يصل عدد دبابات الميركافا الاسرائيلية التي استهدفتها المقاومة منذ الأول من أكتوبر إلى 28 دبابة.