الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر الاحتلال: دوي صفارات الانذار في "المطلة" في اصبع الجليل

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :