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وحدة الدفاع الجوي للمقاومة اللبنانية تتصدى لطائرة صهيونية بصاروخ ارض -جو وتجبرها على مغادرة الاجواء اللبنانية

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

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