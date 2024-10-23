الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
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صافرات الانذار تستمر باجزاء مختلفة بتل ابيب وباقي الاراضي المحتلة

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

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