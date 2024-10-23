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غرفة عمليات المقاومة الاسلامية: لم يتمكن جيش الاحتلال حتى الان من احكام سيطرته على اي قرية من الحافة الامامية في جنوب لبنان

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

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