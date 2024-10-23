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المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف شركة تاع للصناعات العسكرية بضواحي تل ابيب بصواريخ نوعية
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غرفة عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان: هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر العدو في القواعد والمواقع والثكنات في شمال وعمق فلسطين المحتلة
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غرفة عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان: اسقاط 3 مسيرات للعدو من طراز "هرمز 450" ومسيرة رابعة من طراز "هرمز 900"
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غرفة عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان: تدمير 28 دبابة ميركافا و4 جرافات عسكرية والية مدرعة وناقلة جند لقوات الاحتلال
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غرفة عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان: اكثر من 70 قتيلا و600 جريح من ضباط وجنود حصيلة خسائر العدو وفق ما رصده مجاهدونا
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غرفة عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان: وحدات الدفاع الجوي اسقطت 4 مسيرات للعدو الاسرائيلي
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غرفة عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان: القوة الجوية تقصف بمختلف انواع المسيرات ومنها النوعية التي تستخدم للمرة الاولى
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غرفة عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان: القوة الجوية تواصل رصد واستهداف قواعد الاحتلال من الحدود وصولا الى عمق فلسطين المحتلة
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غرفة عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان: القوة الصاروخية تقصف بمختلف انواع الصواريخ ومنها الدقيقة التي تستخدم للمرة الاولى
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غرفة عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان: القوة الصاروخية تقصف المستوطنات في الشمال وصولا الى القواعد العسكرية والاستراتيجية بالعمق المحتل
غرفة عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان: مجاهدونا يكبدون العدو خسائر فادحة في عدته وعديده من ضباط وجنود على امتداد محور المواجهة
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش
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السعودية
الیمن
مصر
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خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.