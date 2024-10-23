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غرفة عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان: تدمير 28 دبابة ميركافا و4 جرافات عسكرية والية مدرعة وناقلة جند لقوات الاحتلال

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

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