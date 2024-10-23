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غرفة عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان: اسقاط 3 مسيرات للعدو من طراز "هرمز 450" ومسيرة رابعة من طراز "هرمز 900"

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

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