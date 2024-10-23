اللواء جعفري: حزب الله قاتل بمفرده ضد كيان غاشم دموي نصرة لغزة

العالم-إيران

وقال قائد مقر قرب بقية الله في إيران: إنها من المعجزة أن تتمكن مجموعة ميليشية شعبية مجهزة بأسلحة الإيمان وعدد كثير من الصواريخ متوسطة المدى، تمكنت من الصمود بمفردها أمام جيش مزود بأحدث الأسلحة الأمريكية وبإذن الله وسرعان ما ستذوق العدو مرارة الهزيمة.

وعن تقييمه لقوة حزب الله الدفاعية قال اللواء جعفري ان حزب الله يتمتع بهيكلية صلبة وعناصر بشرية قوية واستطاع رغم استشهاد عدد من قادته وامينه العام الشهيد العظيم السيد حسن نصرالله ان يعزز قدراته في الادارة والقيادة والتصدي بصلابة واقتدار للعدو على غرار حرب تموز وقد هيأ قيادة متعددة الحلقات.

وتابع اللواء جعفري ان حزب الله دخل المعركة بمفرده دعما لاهالي غزة وخاض حربا مسلحة مع هذا الكيان السفاك المتعطش للدماء وسيلقن هذا العدو درسا لا ينسى بعون الله تعالى ودعم الامة الاسلامية.

وأضاف اللواء جعفري أن الشعب الإيراني العظيم دعم الشعبين المظلومين والمضطهدين في غزة ولبنان بكل قوته، ونعلن بكل فخر وبصوت عالٍ أننا سنواصل المساعدة بكل الأبعاد حتى النصر النهائي.

واضاف اللواء جعفري: نتمنى ان تتوفر لنا فرصة القتال جنبا الى جنب مع شباب حزب الله وباقي شعوب الدول الاسلامية في مواجهة العدو الصهيوني ومحور الباطل، كما حصل في فترة الدفاع المقدس، ونقيم صلاة النصر في القدس الشريف.