الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

هيئة بحرية بريطانية: تلقينا تقريرا يفيد باقتراب 5 زوارق بشكل كبير من سفينة تجارية على مسافة 48 ميلا بحريا جنوب عدن باليمن

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :