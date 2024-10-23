الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: هجوم صاروخي عنيف يستهدف القاعدة الأمريكية بحقل غاز كونيكو في دير الزور شرقي سورية

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :